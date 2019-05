Di nuovo Joey Barton: maxi-rissa dopo una festa

Dopo tre notti di festa sfrenata a Cornish Beach, il gruppo di Burton è stato coinvolto in una lite: lui si dichiara estraneo alla faccenda.

Joey Barton torna in prima pagina, ancora una volta per fatti extra-calcistici. Tra i più discussi del nuovo milennio, sia da giocatore, sia ora da allenatore, il 36enne di che ha appeso gli scarpini al chiodo due anni fa, è finito nell'occhio del ciclone per una rissa di massa andata in scena a margine di una festa.

Barton, infatti, si sposerà con Georgia McNeil nelle prossime settimane e in questi giorni si trovava a Newquay, Cornovaglia, per darsi alla pazza gioia in vista del matrimonio. Peccato che la baldoria sia andata oltre e secondo il Sun, l'ex giocatore del Manchester CIty è stato coinvolto in una rissa.

La polizia ha per ora evidenziato di non avere notizie dell'incidente, ma i testimoni raccontano di come due gruppi, uno dei quali con Barton presente (che per ora ha negato di essere effettivamente coinvolto nella vicenda, nonostante si trovasse nello stesso luogo) hanno dato vita ad una rissa che ha spevantato il resto della spiaggia. Tanto che diverse famiglie con bambini hanno dovuto allontanarsi in fretta e furia.

Non è chiaro il perchè della discussione tra i due gruppi, ma un video mostra proprio uno degli amici di Barton colpire un uomo sul volto, il primo, a quanto pare, di tre 'avversari' affrontati nel giro di pochi secondi sulla spiaggia di Cornish Beach.

Il duello si sarebbe concluso dopo che l'altro gruppo, e non quello di Burton, ha abbandonato la spiaggia. Il tutto è avvenuto tre giorni dopo l'arrivo dell'attuale allenatore del Fleetwood Town Football Club, società che non ha ancora confermato nè smentito la situaizone attorno al proprio tecnico.