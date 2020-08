Joe Hart trova squadra: giocherà con il Tottenham di Mourinho

L'ex portiere del Torino continuerà la sua carriera in Premier League in quel di Londra: sarà il secondo di Lloris.

Dopo la stagione 2017/2018 al , Joe Hart torna a Londra. Stavolta però il portiere inglese, ex titolarissimo della Nazionale dei Tre Leoni, giocherà per il : Mourinho l'ha scelto a costo zero per la prossima imminente stagione che vedrà gli Spurs impegnati su diversi fronti.

Nel pomeriggio di martedì, infatti, il Tottenham ha annunciato l'ingaggio di Joe Hart, che ha firmato un contratto biennale con la squadra di Mourinho, che ha deciso di puntare su di lui come secondo di Lloris, anche se Gazzaniga potrebbe ricoprire tale ruolo e portare l'ex ad essere il terzo estremo difensore.

Hart ha come noto giocato in con la maglia del Torino nel 2016/2017, con Mihajlovic allenatore: dopo l'esperienza italiana, durata una sola stagione, il ritorno in Premier per giocare con il West Ham e dunque con il , club lasciato alcune settimane fa.

Mourinho apprezza il carattere e l'esperienza di Hart e per questo motivo l'ha chiamato in quel di Londra. Non solo, perchè anche gli Spurs inglesi come Kane e Alli hanno spinto per giocare nuovamente con lui, spesso deludente tra i pali ma con un grande carisma a sentire i compagni di Nazionale.

Maggiormente conosciuto per aver giocato diversi anni con il in qualità di titolare, nel 2016 Hart aveva lasciato il club Citizens dopo l'arrivo di Guardiola: il tecnico catalano non lo considerava titolare e per questo l'idea di una nuova esperienza l'aveva portato a Torino, sponda granata.

A 33 anni Hart non ha nessuna intenzione di mollare i guantoni: se riuscirà a superare Gazzaniga, potrebbe anche giocare diverse gare in stagione considerando le diverse competizioni che attendono il Tottenham da settembre al prossimo maggio 2021.