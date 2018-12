Joe Gomez, il difensore NxGn prediletto di Klopp

Ripresosi da alcuni infortuni gravi, Gomez è divenuto un giocatore fondamentale per il tecnico del Liverpool.

L'impatto che Alisson e Virgil van Dijk hanno avuto nel Liverpool non è certamente da sottovalutare. La coppia di nuovi acquisti del 2018 pagati 140 milioni di sterline è stata sin da subito amata dai fans e dai media. E i soli sei goal subiti in Premier League dai Reds parlano chiaro.



Ma mentre la maggior parte dell'attenzione è per i nuovi acquisti, c'è da considerare anche l'ascesa di Joe Gomez. Dopo un inizio incoraggiante nella sua carriera ad Anfield, Gomez ha subito un grave infortunio al ginocchio pochi giorni dopo che Jurgen Klopp è subentrato a Brendan Rodgers.



Una serie di battute d'arresto ha fatto sì che l'ex Charlton abbia giocato solo tre gare in FA Cup nella prima stagione completa di Klopp, ma nel 2017/18 è riuscito a imporsi nei piani del suo allenatore, impressionando soprattutto come terzino destro ma anche come centrale, dove è davvero entrato nel vivo della squadra durante la stagione in corso.

Gomez, ora continuamente convocato nell'Inghilterra, offre in media 60 passaggi a partita, con una precisione dell'85%. Inoltre i suoi sette passaggi chiave a gara offuscano alcuni dei centrocampisti più importanti della Premier.



Composto, pacato e dominante nelle battaglie uno contro uno, Gomez è stato premiato per il suo eccezionale inizio di stagione con un nuovo contratto di sei anni e debitamente elogiato dal boss del Liverpool Klopp, che ha recentemente evidenziato quello che pensa sia il suo più grande vantaggio.



"La sua versatilità è qualcosa che lo rende ancora più prezioso" ha detto Klopp. "Può giocare a metà campo in quasi tutti i moduli a cui puoi pensare, oltre a entrambe le posizioni di terzino. Non è esagerato dire che è già uno dei migliori difensori d'Inghilterra, e considerando che è molto giovane e c'è lo spazio per ulteriori miglioramenti allora sì che si sale di livello".



"Fuori dal campo, penso di averlo recentemente definito il ragazzo più simpatico del pianeta e lo penso sul serio. È così umile e per questo è un piacere per me, il mio staff e gli altri giocatori lavorare con lui ogni giorno".

I sentimenti di Klopp sono condivisi dall'ex capitano dell'Inghilterra Rio Ferdinand, che crede che il suo connazionale abbia la mentalità giusta per sfondare, come dimostra la sua capacità di riprendersi da un paio di infortuni.



"Ha avuto un grosso infortunio quando è stato acquistato e ha mostrato grande forza" ha detto Ferdinand. "Questa è la sua prima stagione completa, e di certo si possono commettere errori a livello di posizione perché è un giovane difensore e i giovani difensori li commettono. Ma la verità è che non ne fa molti".



"Ha ritmo, potenza, voglia. E' aggressivo, molto freddo sotto pressione e abile ad andare sulla palla, gioca con entrambi i piedi. Può diventare il miglior difensore d'Inghilterra. E' calmo e forte, essenziale quando sei sotto pressione".



Gli ammirevoli progressi di Gomez si sono fermati causa nuovo infortunio, ma al ritorno in campo proverà a diventare uno dei migliori centrali d'Europa. Magari vincendo anche qualcosa con il suo Liverpool".