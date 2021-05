Eterno Joaquin: ufficiale il rinnovo col Betis fino al 2022

Joaquin compirà 40 anni a luglio, ma evidentemente si sente un ragazzino. L'esterno spagnolo rinnova col Betis, con cui giocherà per un'altra stagione.

L'ex Fiorentina, classe 1981, ha deciso di firmare il contratto che sancisce la prosecuzione della storia d'amore col club andaluso fino al 2022 dopo averlo guidato insieme ai compagni alla qualificazione in Europa League nel corso di quest'annata.

OFFICIAL | Joaquín extends his contract with #RealBetis until 2022



One year more enjoying our great captain! @joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/EY8HusydQK