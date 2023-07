Joao Pedro vicino al Gremio: prestito dal Fenerbahce per l'ex Cagliari

Prestito di 18 mesi in Brasile per Joao Pedro: l'ex capitano del Cagliari sta per lasciare il Fenerbahce e trasferirsi al Gremio.

Joao Pedro vicino al ritorno in patria. L'ex capitano del Cagliari, la cui avventura al Fenerbahce si è rivelata deludente, sta per approdare al Gremio. Esperienza in Brasile dietro l'angolo per l'attaccante, che come riferisce 'Ge.globo' è pronto a sposare la causa della società di Porto Alegre in prestito per 18 mesi. Joao Pedro ed il Gremio hanno già trovato l'accordo sull'ingaggio, mentre il calciatore è fuori dai piani del Fenerbahce ed è stato escluso dalla lista della squadra di Istanbul per i preliminari di Conference League. A volere Joao Pedro era anche il Botafogo, ma alla fine a spuntarla pare sia stato il Gremio: per lui, contratto a titolo temporaneo fino alla fine del 2024.