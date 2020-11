Jimenez conferma le voci sulla Juventus: "I bianconeri mi volevano"

Raul Jimenez svela le sue pretendenti nell'ultima sessione di mercato: "Un giorno mi sono svegliato e Juve e Manchester United mi volevano".

Di Raul Jimenez, in estate, si è parlato davvero tanto: anche in merito ad un trasferimento in , con la interessata ad acquistarlo dal Wolverhampton. Alla fine, però, l'ex non si è mosso.

Intervistato da 'TUDN', l'attaccante messicano ha rivelato il nome delle squadre che hanno tentato un approccio per lui: tra queste figura proprio la 'Vecchia Signora', a conferma dei rumors estivi.

"Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il e quello che so è che ci sono stati degli approcci. Ma un accordo non è mai stato raggiunto".

L'addio al Wolverhampton non è nei piani, almeno non in quelli a breve termine.

"Al Wolverhampton sono molto felice, non è mai sbagliato stare in un posto dove si sta bene. Il club sa che non sono mai soddisfatto, cerco sempre di fare qualcosa di più per migliorarmi. Lasciare il club? Se dovesse accadere, il trasferimento dovrà essere un bene per il Wolverhampton, per me e per la nuova società. Mi fa piacere che qui abbiano una grande considerazione nei miei confronti".

La Juventus, come noto, ha ripiegato su Alvaro Morata, prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall' : scelta quasi obbligata che sta dando i propri frutti, testimoniati dai 6 goal realizzati in 8 partite dallo spagnolo.