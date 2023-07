Jesus Ferreira nella storia: primo giocatore della Nazionale USA a segnare due triplette di fila

L'attaccante degli USA ha realizzato una tripletta contro Saint Kittis/Nevis e una contro Trinidad & Tobago nella fase a gironi della Gold Cup.

Stati Uniti semplicemente scatenati nell'edizione 2023 della Gold Cup. La Nazionale a stelle e strisce, dopo il pareggio all'esordio con la Jamaica, ha dominato il proprio girone rifilando un doppio 6-0 alle Saint Kittis/Nevis e al Trinidad & Tobago.

Sette punti in tre partite, per un totale di 13 goal realizzati e uno solo incassato. Un bottino di grandissimo spessore valso, ovviamente, il pass per i quarti di finale.

Nel cuore di un'autentica scorpacciata di goal da parte della selezione guidata da Gregg Berhalter, spicca lo smagliante stato di forma di Jesus Ferreira.

L'attaccante classe 2000, di proprietà dei Dallas FC, è infatti riuscito a scrivere una pagina di storia indelebile: dopo i tre goal realizzati contro Saint Kittis/Nevis, ne ha messi a referto altri tre anche contro Trinidad & Tobago, diventando il primo calciatore a segnare due triplette consecutive con la maglia della Nazionale USA.

Niente male per uno che negli ultimi Mondiali in Qatar aveva giocato soltanto 45' nel match perso contro l'Olanda agli ottavi di finale della rassegna.

Acqua evidentemente passata, perché grazie al suo doppio show in Gold Cup, Ferreira è salito a quota 14 goal in 21 apparizioni con la maglia del suo Paese. Un ruolino di tutto rispetto, destinato ad essere ritoccato ulteriormente verso l'alto.