Jesè Rodriguez torna al passato: ufficiale la firma col Las Palmas

Jesè Rodriguez, attaccante ex Real Madrid svincolato dal PSG, ha firmato per 6 mesi col Las Palmas: si tratta di un ritorno.

Jesè Rodriguez torna in patria. E lo fa al Las Palmas, club di Segunda Division in cui ha già militato. Dopo il divorzio dal PSG, l'attaccante ex Real Madrid riparte dalle Canarie (sua terra natale).

Accordo di 6 mesi tra il club gialloblù e il classe '93, talento mai sbocciato reduce dalla fallimentare esperienza in Ligue 1 coi parigini, da cui si è svincolato a dicembre (18 presenze e 2 goal in 5 anni).

Jesé, nuevo jugador de la UD Las Palmas.



https://t.co/158fsbGDVy pic.twitter.com/GwzRhQTXVZ — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 1, 2021

A gennaio 2017 Jesè disse sì al Las Palmas in prestito collezionando 16 gare e 3 reti, salvo poi tornare al PSG senza mai trovare spazio: le altre cessioni temporanee a Stoke City, Betis e Sporting ne sono state la dimostrazione.

Lo spagnolo, formatosi nella cantera del Real, nel 2016 passò Oltralpe per 25 milioni dopo aver vinto (da riserva) 2 Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. In bacheca anche una Liga, una Ligue 1, una Coppa di Spagna e 3 Supercoppe di Francia.