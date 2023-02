Januzaj vola in Turchia: va in prestito al Basaksehir

Il belga classe 1995 è pronto a lasciare il Siviglia in prestito secco: aveva chiesto la cessione per giocare con maggiore continuità.

Adnan Januzaj si appresta a lasciare il Siviglia e la Spagna. Il fantasista classe 1995 è pronto ad iniziare una nuova avventura: ad attenderlo c'è l'Istanbul Basaksehir.

Con il mercato aperto in Turchia fino all'8 febbraio, il Siviglia ha raggiunto l'accordo con per il passaggio in prestito secco fino al termine della stagione del calciatore belga ex Manchester United.

Januzaj aveva chiesto la cessione nelle scorse settimane per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità.

Il club spagnolo, però, non era riuscito a trovargli una sistemazione nella sessione invernale del calciomercato fino all'opportunità Istanbul Basaksehir.

L'ex stella della Real Sociedad ha trovato finora poco spazio con il Siviglia in questa stagione, totalizzando appena 125 minuti in sei presenze tra tutte le competizioni, con l'ultima apparizione datata 13 novembre in Coppa del Re contro il Velarde.

All'orizzonte c'è una nuova esperienza, per rimettersi in gioco e dimostrare quanto vale: Adnan Januzaj è pronto a ripartire dalla Turchia.