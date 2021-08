Jankto lascia l'Italia: accordo Sampdoria-Getafe, il ceco è atteso a Madrid

Il centrocampista ceco Jakub Jankto si appresta a salutare l'Italia e la Serie A: la Sampdoria ha trovato l'accordo col Getafe per il trasferimento.

La Serie A perde a sorpresa uno dei protagonisti delle ultime stagione. Jakub Jankto, centrocampista ceco classe 1996, è pronto a lasciare la Sampdoria e iniziare una nuova avventura al Getafe. Il 25enne è atteso a Madrid per sistemare gli ultimi dettagli, prima di sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club spagnolo.

La Sampdoria e il Getafe hanno raggiunto l'intesa totale per il trasferimento a titolo definitivo di Jankto. Il prodotto del settore giovanile dello Slavia Praga passa in Liga per sei milioni di euro. Le parti sono vicinissime: si può chiudere a breve.

Come riferisce 'Sky Sport', il club di Massimo Ferrero aveva bisogno di fare casa per accumulare un tesoretto da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Roberto D'Aversa e ha trovato l'intesa totale col Getafe per Jankto.

Il 25enne di Praga lascia l'Italia dopo sei anni. Arrivato nel 2015 nella Primavera dell'Udinese, Jankto ha vestito in carriera la maglia del club friulano e quella dell'Ascoli, collezionando 5 goal e 9 presenze tra Serie B e Coppa Italia nella stagione 2015/2016. Poi il ritorno a Udine, prima del trasferimento alla Sampdoria. Si conclude dopo tre stagione e quasi 100 presenze l'avventura di Jankto con la maglia blucerchiata: a Marassi, il ceco ha totalizzato 9 goal e 10 assist in 97 apparizione.

Il capitolo Italia sta per chiudersi: Jakub Janko è pronto a sbarcare in Liga per iniziare una nuova avventura della sua carriera.