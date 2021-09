James Rodriguez all'Al-Rayyan: ma c'è la clausola pro-PSG

Il legame tra Qatar e PSG potrebbe portare il colombiano in Ligue 1 davanti all'eventuale chiamata di Al-Khelaifi.

Si è parlato di un possile ritorno al Real Madrid e ancora una volta di un eventuale approdo in Serie A, per vestire la maglia di un big club. Alla fine, invece, James Rodriguez ha lasciato l'Europa per giocare con l'Al-Rayyan, compagine del massimo campionato qatariota. Occhio però al futuro.

Come evidenzia AS, infatti, esiste una clausola rescissoria che potrebbe vedere James Rodriguez approdare al PSG in caso di chiamata da parte dei parigini. Nel 2022, infatti, la società di Al-Khelaifi potrebbe decidere di puntare su di lui e averlo a zero.

E' infatti noto il legame tra il PSG e il Qatar, in ogni sua forma: attualmente la società francese è pregna di campioni tra attaccanti e trequartisti, ma a gennaio o a giugno la rosa potrebbe cambiare proprio per le tante questioni, da chi è ormai una seconda scelta e chi ha grosse offerte dall'estero.

Classe 1991, simbolo del calcio colombiano e tra le maggiori stelle internazionali dopo i Mondiali del 2014, James Rodriguez ha vinto tutto con Real Madrid e Bayern Monaco, senza però mai essere il protagonista numero uno delle due squadre.

Passato all'Everton, nel 2020, è riuscito solamente a sprazzi a mostrare la sua grande qualità: a trent'anni è arrivato il momento dell'Asia e in particolare del Qatar, ma un trasferimento a Parigi, insieme a Messi, Neymar, Di Maria e compagni potrebbe solamente essere dietro l'angolo.

Il trasferimento al PSG potrebbe anche essere un eventuale rilancio nella Nazionale colombiana: James Rodriguez non è stato infatti convocato per l'ultima Copa America vinta dal Brasile, causa frizioni con federazione commissario tecnico. Non resta che aspettare.