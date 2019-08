James Rodriguez al Napoli, il colombiano spinge per la cessione in azzurro

James Rodriguez sta provando a convincere il Real Madrid a cederlo al Napoli: il colombiano vuole solo gli azzurri per ricongiungersi con Ancelotti.

Lasciare il esclusivamente per il . Questa l'intenzione di James Rodriguez, il quale sta spingendo sull'acceleratore affinché il suo trasferimento in azzurro possa concretizzarsi da qui alla fine del mercato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Con l' sempre più lontano e un improbabile futuro in Premier League, unico campionato che potrebbe tentare il colombiano ma che giovedì 8 agosto vedrà chiudersi la finestra di mercato in entrata, James ha fatto intendere di voler solo una cosa: ricongiungersi con Carlo Ancelotti in .

Questa la volontà del giocatore, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', con il suo procuratore, Jorge Mendes, che sta provando a convincere Florentino Perez ad accettare la proposta del Napoli: un prestito con diritto di riscatto.

Per James al Real Madrid non c'è infatti più spazio, data la scarsa voglia da parte di Zinedine Zidane di scommettere ancora su di lui, con un possibile trasferimento in che al momento pare dunque lo scenario migliore per accontentare tutti.

Ancelotti vuole il giocatore e De Laurentiis si è più volte dichiarato pronto a esaudire questo suo desiderio. Sbloccare definitivamente la trattativa spetta però ora al Real Madrid, spinto dalle continue pressioni di James Rodriguez (che vorrebbe una cessione a titolo definitivo) e del suo agente.