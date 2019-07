James Rodriguez al Napoli? Zidane vago: "Non so se rimarrà..."

Il tecnico del Real Madrid non regala nuove informazioni sul futuro di James Rodriguez, che potrebbe anche rimanere coi Blancos.

E' sicuramente uno dei massimi tormentoni dell'estate 2019. Dove giocherà James Rodriguez? Difficile dirlo ad un mese dal termine del calciomercato, di fatto il colombiano potrebbe tenere in sospeso le tre squadre coinvolte fino all'ultimo. Il suo e le pretendenti e .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Sembrava essere ad un passo dal Napoli, ma l'idea del Real Madrid era quella di cederlo a titolo definitivo e non in prestito, come richiesto da De Laurentiis. Così si è inserito l'Atletico Madrid, che sembrava favorito fino a qualche giorno fa. Prima del duro infortunio capitato ad Asensio.

Il Real potrebbe dunque tenere James Rodriguez. Il tecnico del Madrid però rimane sul vago, non ancora sicuro di quello che farà l'ex giocatore del . Nubi sui Blancos, considerando che anche Bale non andrà in e cerca, in teoria, un'altra squadra.

Dopo la sconfitta contro il , Zidane ha parlato brevemente del discorso James Rodriguez:

"Non so se James rimarrà al Madrid nella prossima stagione. Non ci sto pensando ora, sto pensando alla gara giocata oggi".

Difficile capire quando sarà il momento decisivo per una permanenza o un addio, sopratutto viste le parole di Zidane. Non resta che attendere un comunicato ufficiale in un senso o nell'altro: il Real pensa, Atletico e Napoli rimangono in attesa.