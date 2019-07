James Rodriguez al Napoli, De Laurentiis: "Perchè a noi non in prestito? Pepè? Può essere"

Il presidente del Napoli fa il punto sulle trattative del Napoli in attacco: "Nessuno direbbe no a James Rodriguez in prestito".

Dopo l'acquisto di Manolas in difesa, il calciomercato del ha rallentato sensibilmente nelle ultime settimane. Anche il colpo James Rodriguez, che sembrava ad un passo dall'ufficialità, potrebbe saltare in favore dell' . Ma non per questo De Laurentiis fermerà gli investimenti importanti.

In occasione della mostra di Vittorio Sgarbi al castello di Caldes, il presidente del Napoli ha fatto il punto anche sul calciomercato: il nuovo nome per gli azzurri è quello di Pepè, sorpesa dell'ultima stagione di e trascinatore assoluto del verso la .

Cercato anche da e , Pepe potrebbe essere la novità del Napoli:

"Non vedo perché il Real abbia dato James Rodriguez in prestito al e a noi no. Ma vorrei anche una punta che faccia più goal di lui e più giovane. Pepe? Può essere, ma magari anche un altro che non vi dico. Lozano? E' un giocatore diverso"

De Laurentiis continua a puntare comunque su James Rodriguez, ma solo a determinate condizioni:

"Il Bayern fattura tre volte più di noi e può acquistarlo in prestito, a noi chiedono 42 milioni. Se si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perchè si potrebbe prendere qualcun altro. Altrimenti devo pensare ad altro, ma vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra".

Parlando della prossima stagione, rispetto al passato il Napoli proverà ad avere più abbonamenti tagliando i prezzi: