Jack Rodwell ci riprova: si sta allenando con lo Sheffield United

Dopo il 'no' della Roma, Jack Rodwell può tornare nel calcio dalla porta principale. Il manager Wilder: "Uno così dovrebbe stare sempre in Premier".

Il 'no' della e di Paulo Fonseca, che invece di puntare su di lui per frenare l'emorragia infortuni hanno deciso di inventarsi Mancini centrocampista, fa ancora male. Ma Jack Rodwell non si sta dando per vinto. E ora spera di tornare nel calcio che conta dalla porta principale.

L'ex centrocampista tra le altre del si sta infatti allenando con lo , neopromossa sorprendentemente sesta in Premier League e reduce da un brillante 2-0 all' . E che le Blades stiano seriamente pensando di mettere Rodwell sotto contratto, è confermato dalle parole di Chris Wilder, il loro manager.

"Rodwell è ovviamente un giocatore di grande talento, che dovrebbe giocare regolarmente in Premier League. Ma per una ragione o per l'altra non lo sta facendo. Ora è in prova da alcuni giorni e noi lo stiamo osservando. Sta cercando una sistemazione ed è un processo che potrebbe portare a degli sviluppi".

Rodwell è senza squadra da aprile, ovvero da quando ha lasciato il Rovers, formazione di Championship. E, nel frattempo, ha visto chiudersi una porta dopo l'altra. In particolare quella della Roma, che dopo aver concesso a lui e all'ex empolese Buchel di allenarsi a Trigoria non ha messo sotto contratto nessuno dei due.

A dare una chance a Rodwell potrebbe essere dunque lo Sheffield United, che appare ben disposto nei confronti dell'ex City. Il quale, bene ricordarlo, ha appena 28 anni. E nel proprio curriculum può vantare anche un paio di convocazioni con l' .