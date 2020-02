Iturbe resta in Messico: è ufficiale l'approdo al Pachuca

Sfumato il passaggio al Genoa, Juan Iturbe ha deciso di restare in Messico e di firmare con il Pachuca dopo l'esperienza al Pumas UNAM.

Era ormai fatta per il trasferimento al di Juan Iturbe, arrivato in per sostenere le visite mediche con il 'Grifone': alla fine non c'è stata l'attesa fumata bianca sull'accordo tra le società, impostato inizialmente sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.

Nella notte la svolta che ha portato il paraguaiano a firmare con il Pachuca proprio sul gong del mercato: questo vuol dire che rimarrà ancora nel massimo campionato messicano dopo l'esperienza al Pumas UNAM.

Evidentemente un ritorno in Italia non era nel destino di Iturbe: deludenti le ultime parentesi con e , al contrario di quella con il che lo fece conoscere al nostro calcio con otto reti nella stagione 2013/2014.

Con il Pumas UNAM ha invece messo a referto dieci goal in un anno e mezzo, lasciando un'impronta che ha indotto il suo nuovo club a scommettere su di lui per risalire la classifica dall'attuale ultimo posto in solitaria con un solo punto conquistato dopo tre giornate.