Ufficiale, Iturbe è del Gremio: l'ex romanista riparte dal Brasile

Svincolato dopo l'addio all'Aris Salonicco, Juan Iturbe si è accordato col Gremio: contratto fino a dicembre con opzione per un altro anno.

Il giramondo Juan Iturbe cambia di nuovo squadra. E paese. E continente. Questa volta l'ex attaccante della Roma (ma anche del Verona, la squadra dov'è davvero esploso, e poi del Torino) riparte dal Gremio. Ha firmato fino a dicembre, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi.

Il club di Porto Alegre ha ufficialmente annunciato il suo arrivo nelle ultime ore. Iturbe lascia così la Grecia e l'Aris Salonicco, da cui si era già svincolato alla fine del mese di giugno per fine contratto. Nella giornata odierna, il trentenne argentino naturalizzato paraguaiano ha già svolto il primo allenamento agli ordini dell'altro ex romanista Renato Portaluppi.

Iturbe, come detto, è una sorta di giramondo del pallone. In Sudamerica, fino a oggi, aveva militato solo nel campionato paraguaiano e argentino (nel River Plate). E poi, via con i viaggi: in Portogallo, Italia, Messico, Inghilterra, Grecia.

Al Gremio, posizionato nella parte alta del Brasileirão, Iturbe troverà Luis Suarez: secondo la stampa brasiliana il Pistolero aveva paventato l'ipotesi di ritirarsi, sfiancato da vari guai fisici, ma alla fine continuerà a giocare.