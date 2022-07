Iturbe e Gervinho di nuovo insieme: l'ivoriano è dell'Aris Alonicco

Biennale per l'ex Roma, che raggiunge l'ex compagno in giallorosso dopo sei anni dall'esperienza nella Capitale: "Lì abbiamo fatto grandi cose".

Nella lista degli ex Serie A di un certo livello finiti in campionati di seconda fascia e un poì improbabili c'è anche Gervinho. L'ex attaccante di Parma e Roma, infatti, proseguirà la sua carriera in terra ellenica: l'ivoriano è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aris Salonicco.

Dopo aver vinto il campionato in Turchia difendendo i colori del Trabzonspor senza però essere protagonista causa lungo infortunio maturato a ottobre: rottura del legamento crociato nel match contro il Rizespor e addio al resto dell'annata, conclusa però con il successo.

Ora per Gervinho si aprono le porte di Salonicco e della Super League greca, in cui giocherà fino al 2024. Sono già 35 gli anni dell'ex finalista del Pallone d'Oro africano, che in carriera ha provato anche l'esperienza cinese - con la casacca dell'Hebei - dopo aver lasciato la Roma.

"Ho sete di associare il mio nome ad un titolo" ha detto Gervinho dopo la firma sul biennale. "È una nuova pagina della mia carriera. Ho avuto le migliori informazioni sull'Aris e quando ho parlato con la dirigenza tutto è diventato più facile. Ha analizzato il progetto, mi è piaciuto ed è così che ora sono qui".

In Grecia ritroverà Iturbe:

"Abbiamo giocato insieme per un anno alla Roma e abbiamo fatto grandi cose. Spero che possiamo ripetere lo stesso qui".

Gervinho ritrova Iturbe dopo poco più di sei anni: entrambi hanno militato in giallorosso nel 2014/2015, con il secondo posto della Roma dietro la Juventus, per poi essere ceduti entrambi a gennaio 2016. Grandi sogni per l'Aris, ma il titolo di Grecia manca oramai dagli anni '40.