Italiano "spegne" il caso Gonzalez: "Verrà multato, ma è tutto rientrato"

Il tecnico della Fiorentina getta acqua sul fuoco sul "caso" che ha coinvolto il calciatore: "Sa che ha sbagliato, ma è tutto rientrato".

Nelle scorse ore ha fatto molto discutere il caso che ha visto protagonista il calciatore della Fiorentina Nico Gonzalez.

L'argentino è stato "beccato" a ballare in discoteca insieme all'ex compagno di squadra Torreira nelle ore immediatamente successive alla sconfitta in campionato contro la Juventus.

Sulla questione è intervenuto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, che ha voluto ridimensionare la questione

“Bisogna saper far rientrare tutto nella giusta maniera. Nico verrà multato come da codice interno, lui sa che ha sbagliato ed è tutto rientrato. Quando si chiede scusa bisogna andare avanti e pensare ai prossimi obiettivi".

Un calciatore molto importante per la Fiorentina, che in questo momento vive un periodo di difficoltà di risultati in campionato.

"Lui quando è al 100% dal punto di vista fisico può dare tanto, noi lo vogliamo al massimo perché in questo finale di stagione i giocatori di qualità devono fare la differenza”.

Tornando alla serata in discoteca, il difensore viola Igor ci ha tenuto a sottolineare come lui invece non fosse presente malgrado le voci che avessero segnalato la sua presenza insieme a Gonzalez e Torreira.

"Non è vero, ero a casa con i miei genitori e non andavo a nessuna festa - ha scritto il giocatore brasiliano -. Sabato e domenica sono andato ad allenarmi e poi sono rimasto a casa con i miei. Sono un professionista e l'unica cosa che penso è aiutare la mia squadra a uscire da questa situazione, vi prego di non mettere il mio nome in polemica ma cercate ciò che è vero e poi pubblicatelo».