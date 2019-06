Italia Under 21, Pinamonti infortunato: lascia temporaneamente il ritiro

Brutta tegola per Gigi Di Biagio in vista dell'Europeo Under 21: problema per Andrea Pinamonti, che lascia temporaneamente il ritiro azzurro.

Non arrivano buone notizie dal ritiro dell' Under 21 in vista degli imminenti Europei di categoria: Gigi Di Biagio perde subito Andrea Pinamonti, costretto subito a lasciare temporaneamente il gruppo azzurro dopo gli esami strumentali effettuati in mattinata.

Il giovane attaccante classe '99 aveva raggiunto il ritiro dell'Under 21 in mattinata dopo aver sostenuto il Mondiale con l'Italia Under 20. Problema al ginocchio per il giocatore di proprietà dell' , che ha lasciato per il momento la squadra in attesa di definire i precisi tempi di recupero.

Lo staff medico dovrà capire se Pinamonti sarà in grado di essere recuperato per il prestigioso torneo: in caso contrario Di Biagio dovrà decidere il suo sostituto.

Una brutta tegola per gli azzurri: Pinamonti aveva incantato tutti al Mondiale Under 20 risultando decisivo più volte con grandi giocate nella cavalcata fino in semifinale, terminata con la dolorosa eliminazione per mano dell' .