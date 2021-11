Italia-Svizzera, le pagelle: Jorginho spreca, Locatelli e Belotti in difficoltà

ITALIA

DONNARUMMA 5,5 - La conclusione di Widmer è potente ma centrale, dopo i miracoli agli Europei stavolta non è impeccabile.

DI LORENZO 6 - Ha il merito di siglare il pesantissimo goal dell'1-1, riabilitando una prestazione altrimenti fortemente negativa, a causa soprattutto della vivacità di Vargas.

BONUCCI 6 - Nessuna grossa sbavatura dietro, ma anche poca qualità nei suoi lanci stasera, anche a causa della staticità delle punte.

ACERBI 5,5 - Okafor non dà punti di riferimento, mettendolo in difficoltà soprattutto nella prima metà del primo tempo.

EMERSON 5,5 - Non perfetto in fase difensiva, poco propositivo in fase offensiva. (80' CALABRIA sv)

BARELLA 6 - Stringe i denti dopo il problema muscolare accusato nel derby, dedicandosi come sempre alla causa azzurra fino all'ultima goccia di benzina, pur senza brillare. (69' CRISTANTE 6 - Chiamato a far legna a centrocampo e a contrastare la fisicità di Zakaria)

JORGINHO 5 - Come a Basilea, altro errore pesantissimo dal dischetto, al termine di una partita sottotono, ben al di sotto dei suoi standard nel 2021)

LOCATELLI 5 - Prestazione agli antipodi rispetto alla prova scintillante contro gli elvetici a Euro 2020, impreciso e poco aggressivo. (58' TONALI 6,5 - Entra in partita col piglio giusto, cattivo, aggressivo, determinato ad affermarsi in Nazionale dopo aver conquistato il Milan)

CHIESA 5,5 - Il più vivace ma anche uno dei più imprecisi, svaria su tutto il fronte senza lasciare il segno.

BELOTTI 5 - Non è al meglio fisicamente e si vede, non arriva mai a rendersi pericoloso dalle parti di Sommer. (58' BERARDI 6,5 - Ha il merito di conquistare con astuzia un rigore che poteva essere decisivo, sicuramente il più positivo tra gli attaccanti)

INSIGNE 5,5 - Non riesce ad accendersi e ad accendere la luce in un attacco spento e prevedibile. (80' RASPADORI sv)

SVIZZERA

Sommer 6; Widmer 6,5, Schar 6, Akanji 6,5, Rodriguez 6,5 (69' Garcia 5); Zakaria 7, Freuler 6,5; Steffen 5,5 (69' Imeri 5,5), Shaqiri 6 (79' Sow sv), Vargas 7 (87' Zeqiri sv); Okafor 6,5 (79' Frei sv).