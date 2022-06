Under 19, Italia-Romania 2-1: gli azzurrini iniziano bene gli Europei

Successo grazie al goal di Volpato nel primo match di Euro Under 19: l'Italia parte con un successo, Romania battuta nella ripresa per 2-1.

Inizia con una vittoria l'Europeo Under 19 dell'Italia. Contro la Romania successo di misura per 2-1 per gli azzurrini, riusciti ad avere la meglio sui pari età grazie alle reti di Baldanzi e Volpato nella ripresa. In mezzo il goal di Andronache.

Nunziata, che come noto non può contare su Scalvini e Gnonto dopo il no dei rispettivi club, ha puntato su Nasti in attacco e Coppola al centro della difesa, con Faticanti in mezzo. Dall'altra parte Chiritolu è l'unica punta, Andronache esterno alto in attacco.

Dopo il 5-0 contro i padroni di casa della Slovacchia, la seconda gara del gruppo A ha visto l'Italia creare decisamente più occasioni, senza però riuscire a superare il portiere della Romania, Popa, attento sui tentativi ravvicinati, come il colpo di testa di Fabbian.

Il numero uno della Romania è stato il migliore dei suoi nel primo tempo, sempre attento e reattivo: Nasti e Ambrosino sono stati fermati sul più bello, strozzando l'urlo dei compagni di squadra azzurri. Niente reti ed intervallo sullo 0-0.

Squilli continui, da una parte e all'altra, in avvio di ripresa. E' l'Italia a sbloccare il punteggio con Baldanzi, che segna la prima rete dell'Italia agli Europei Under 19: giocata da urlo per il giocatore dell'Empoli, che dribbla col mancino e conclude col destro da fuori area.

I festeggiamenti dell'Italia, però, vengono sbiaditi quattro minuti dopo, al 53': Andronache da due passi pareggia dopo il sinistro del neo-entrato Andrei schiantatosi sulla traversa.

Al pari di Andrei, un altro neo-entrato è subito in partita: Volpato, dentro al posto di Baldanzi, è stato rapido degli avversari nel siglare la rete decivisa del 2-1 su una situazione caotica a due passi dalla linea di porta. Prossimo impegno degli azzurrini, il 21 giugno contro la Slovacchia: in palio c'è già la qualificazione e la possibilità di giocare i Mondiali Under 20 del 2023.

IL TABELLINO

ITALIA-ROMANIA UNDER 19 2-1

MARCATORI: 46' Baldanzi (I), 53' Andronache (R), 68' Volpato (I)

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Ghilardi, Giovane (83' Terracciano); Fabbian, Faticanti, Casadei; Baldanzi (58' Volpato); Nasti, Ambrosino (72' Turicchia).

ROMANIA (4-2-3-1): Popa; Pirvulescu, Gergely, Danuleasa, Pantea (69' Coubis); Sirbu (77' Tanasa), Pandele; Bodisteanu (46' Andrei), Radaslavescu (69' Popescu), Andronache (77' Sali); Chiritoiu.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Verboomen

Ammoniti: Mulazzi (I), Radaslavescu (R), Faticanti (I), Coubis (R)

Espulsi: -