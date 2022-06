Grazie al successo della Francia sulla Romania e il proprio sulla Slovacchia, gli azzurrini passano il turno e guadagnano i Mondiali Under 20.

L'Italia Under 19 è qualificata alle semifinali dell'Europeo di categoria attualmente in corso in Slovacchia. E allo stesso tempo ottiene il pass per i Mondiali Under 20 previsti nel 2023 in terra indonesiana. Un doppio colpo con i risultati di martedì, che hanno visto gli azzurrini di Nunziata battere i padroni di casa slovacchi e la Francia avere la meglio sulla Romania. Dopo il successo per 1-0 firmato Ambrosino nel pomeriggio, mancava solamente la matematica per la doppia qualificazione, arrivata dopo il 2-1 firmato Tchaouna e Adeline (Coubis per il team rumeno) nel match giocata in serata alla MOL Arena.

Grazie al proprio successo e a quello dei colleghi transalpini anch'essi di scena nel gruppo A, l'Italia ha ottenuto la qualificazione diretta alle semifinali dell'Europeo Under 19 in corso e come da regolamento anche quella per i Mondiali che si disputeranno tra un anno.

Saranno cinque, infatti, le partecipanti europee al Mondiale 2023 che si disputerà tra Giacarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Gianyar e Palembang: nessun girone di qualificazione specifico, ma accesso al torneo riservato alle quattro semifinaliste degli Europei Under 19, più una quinta che sarà tale dopo lo spareggio tra le terze classificate della competizione di categoria di scena attualmente.

Insieme all'Indonesia padrone di casa dunque ci saranno Italia e Francia, le prime certe di giocare i Mondiali Under 20 grazie all'operato delle squadre Under 19. Romania o Slovacchia si giocheranno il terzo posto nel gruppo A nell'ultimo turno, mentre dall'altra parte lottano per i due posti Inghilterra, Austria, Serbia ed Israele.

L'Indonesia avrebbe dovuto ospitare il torneo Under 20 già nel 2021, prima della cancellazione causa pandemia di Covid. Nel 2019 era stata l'Ucraina a vincere la competizione organizzata in Ucraina, con l'Italia quarta classificata. Anche in quel caso gli azzurrini avevano ottenuto la qualificazione grazie all'Euro U19 svedese del 2018, in cui si era spinta fino al secondo posto (battuta dal Portogallo nella finalissima di Seinäjoki).

L'Italia proverà ora a conquistare l'Europeo Under 19 che manca dal 2003, dal team che poteva contare su Pazzini e Chiellini tra gli altri. Poi sarà la volta dell'Under 20 nel 2023, una competizione in cui gli azzurri non hanno mai raggiunto la finale: il risultato migliore è di fatto il terzo posto agguantato nel 2017.

Prima di Indonesia 2023 ci sarà un anno di crescita per Miretti, Ambrosino e probabilmente Scalvini e Gnonto, fermati dai club per Euro Under 19 ma già con la mente ai Mondiali Unedr 20. Per ora, per i giovani azzurri presenti in Slovacchia, l'obiettivo è continuare a vincere.