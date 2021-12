Italia, il playoff con la Macedonia del Nord a Palermo? Oggi la decisione

Marzo 2022 sarà un mese molto importante per il calcio, soprattutto per quello italiano che attende di conoscere il verdetto: Italia impegnata nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord per poi, in caso di vittoria, affrontare la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta.

Sarà davanti al pubblico nostrano, invece, il confronto con Elmas e compagni, anche se non si sa ancora quale sarà la sede deputata ad ospitare le gesta dei ragazzi di Roberto Mancini: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in realtà un'idea forte già ci sarebbe.

La prima opzione conduce dritti a Palermo, allo stadio 'Renzo Barbera', storicamente favorevole alla Nazionale che qui ha giocato 15 volte: bilancio di 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, un 1-2 per mano della Croazia nelle qualificazioni ad Euro '96.

I tifosi italiani, peraltro, ricordano con estremo piacere l'ultima gara giocata dall'Italia nel capoluogo siciliano: un roboante 9-1 rifilato all'Armenia in amichevole il 19 novembre 2019, una delle uscite più spettacolari mai viste durante la gestione Mancini.

Dopo il sopralluogo effettuato, la FIGC annuncerà la sua decisione nella giornata di oggi: più indietro nella corsa è il 'Dall'Ara' di Bologna, comunque prima scelta qualora l'opzione palermitana venisse scartata.

Nella casa della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, l'Italia ha giocato recentemente un'amichevole di preparazione alla fortunata spedizione di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca, regolata con un secco 4-0.