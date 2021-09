Italia-Montenegro Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda sfida nelle qualificazioni agli Europei per l'Italia Under 21, che sfida il Montenegro: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ITALIA-MONTENEGRO UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Italia-Montenegro Under 21

• Data: Martedì 7 settembre 2021

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay

Dopo aver superato in scioltezza il Lussemburgo nella gara d'esordio, l' Italia Under 21 torna immediatamente in campo e sfida il Montenegro nel secondo impegno del girone di qualificazione agli Europei di categoria, che si svolgeranno nel 2023 in Romania e Georgia.

L'obiettivo dell'Italia di Paolo Nicolato è naturalmente quello di rimanere a punteggio pieno dopo la vittoria del debutto, firmata dalle reti messe a segno da Pirola e Cancellieri e da un'autorete di Olesen.

Il Montenegro ha invece giocato tre partite del girone fino a questo momento: la prima l'ha pareggiata contro la Bosnia, la seconda l'ha vinta in casa del Lussemburgo e la terza l'ha persa in casa contro la Svezia.

Di seguito potete trovare tutte le informazioni su Italia-Montenegro Under 21: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-MONTENEGRO UNDER 21

Italia-Montenegro Under 21, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, si gioca nel pomeriggio di martedì 7 settembre 2021 allo stadio Romeo Menti di Vicenza: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 17.30.

Sarà la Rai a trasmettere in diretta tv e in esclusiva la partita tra l' Italia e il Montenegro Under 21. Il canale di riferimento, così come già accaduto per la sfida contro il Lussemburgo, sarà Rai 2.

Si potrà vedere Italia-Montenegro Under 21 anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, servizio gratuito messo a disposizione dalla Rai: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale, oppure scaricare l'applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri. Ct. Nicolato.