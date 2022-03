Italia con la Macedonia senza difesa: rebus Chiellini, testa a testa Acerbi-Mancini

Emergenza è dire poco. L'Italia si avvia a sfidare la Macedonia senza la sua difesa titolare, quella capace di compiere l'impresa ad Euro 2020 e fornire garanzie e certezze a Roberto Mancini.

L'ultimo turno di campionato ha portato in dote l'infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo, vittima di un duro scontro con Silvestri durante Napoli-Udinese e uscito zoppicante con l'ausilio dei sanitari. Niente playoff Mondiali per il terzino azzurro, che proprio gli azzurri lascerà orfani sulla corsia destra nello spareggio da dentro o fuori in programma giovedì al 'Barbera' di Palermo.

Di Lorenzo ma non solo, perchè Leonardo Bonucci non ha ancora smaltito il problema al polpaccio che lo sta ormai tenendo ai box da diverse partite e - come sottolinea la 'Gazzetta dello Sport' - appare arruolabile soltanto per l'eventuale finale contro Portogallo o Turchia che l'Italia guadagnerebbe battendo la Macedonia.

E capitan Chiellini? Il pilastro di Juventus e Nazionale ha giocato un tempo domenica contro la Salernitana, provando a mettere benzina nelle gambe al rientro dall'infortunio - anch'egli al polpaccio - ma per forza di cose non al 100% della condizione.

Dunque, in vista di giovedì sera, il Mancio dovrà ribaltare il pacchetto arretrato: a protezione di Donnarumma, non proprio all'apice della carriera viste le panchine al PSG e la notte da incubo vissuta al 'Bernabeu' in Champions, spazio a Florenzi, uno tra Mancini o Acerbi, Bastoni ed Emerson Palmieri. Nel caso in cui venisse rischiato Chiellini, probabile che il 3 della Juve verrebbe affiancato dall'interista con l'esclusione del romanista o del laziale.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il resto formazione pronta, col trio Barella-Jorginho-Verratti a centrocampo ed Immobile terminale offensivo coadiuvato sui lati da Berardi ed Insigne. Obiettivo Qatar, ma in casa Italia regnano emergenza e dubbi.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.