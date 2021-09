Italia-Lussemburgo Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Lussemburgo U21 si affrontano nelle qualificazioni agli Europei di categoria: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

• Partita: Italia-Lussemburgo Under 21

• Data: venerdì 3 settembre 2021

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay

Tempo di qualificazioni ai prossimi Europei di categoria per l'Italia Under 21. La squadra allenata da Paolo Nicolato fa il proprio debutto nel Gruppo F affrontando la 'cenerentola' Lussemburgo, in un girone che comprende anche Montenegro, Svezia, Bosnia e Irlanda.

Azzurrini al primo impegno stagionale, mentre i lussemburghesi hanno già disputato due match di qualificazione europee inanellando altrettante sconfitte (1-2 col Montenegro e un sonorissimo 0-6 contro la Svezia).

Per la nostra Under 21, dopo quella col Lussemburgo, prossimo ostacolo da superare la sfida col Montenegro in programma martedì 7 settembre.

Tutto su Italia-Lussemburgo Under 21: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

Italia-Lussemburgo U21 si gioca venerdì 3 settembre 2021 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli: fischio d'inizio previsto alle ore 17:30.

La partita tra Italia e Lussemburgo Under 21 andrà in onda in diretta tv sulla Rai, più precisamente su Rai 2.

Italia-Lussemburgo Under 21 sarà visibile anche in streaming con RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà collegarsi al sito o scaricare l'app su smart tv, PC, smartphone o tablet.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri. Ct. Nicolato.