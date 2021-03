Mancini si gode Locatelli: presente e futuro dell'Italia

Il centrocampista del Sassuolo ben figura anche in terra lituana. Qualità e personalità abbondano, con tanto di assist a Sensi compreso nel prezzo.

I mezzi e i numeri non si scoprono di certo stasera, ma i 90 e rotti minuti disputati sul sintetico di Vilnius lasciano in eredità soltanto ulteriori conferme. Manuel Locatelli è già il presente e sicuramente il domani di questa Italia che tanto piace e che continua a vincere.

Sempre più a suo agio nei comodi panni di "play" il classe 1998, di proprietà del Sassuolo, ha inscenato l'ennesima prova di spessore in cabina di regia. Dai suoi sapienti piedi sono transitate tutte le trame di gioco azzurre. Ogni pallone recapitatogli è un investimento sicuro e lui conferma di non sentire il peso di tale responsabilità dispensando calcio senza soluzione di continuità.

Va detto che il test non era di certo tra i più probanti ma è proprio attraverso queste tappe che il talento cresciuto nel vivaio del Milan punta a proseguire il proprio percorso di crescita, per ritagliarsi un ruolo da attore protagonista in vista della spedizione europea che scatterà il prossimo giugno.

A Vilnius, Locatelli ha messo a referto l'assist per il goal partita di Sensi, risultato poi decisivo per spostare l'inerzia e i tre punti sul versante italiano. Il tutto per la felicità di Roberto Mancini che sa di avere in casa un diamante, in parte ancora da sgrezzare, ma dal sicuro avvenire.

L'unica macchia della serata è rappresentata da quel cartellino giallo che lo costringerà a saltare la sfida di ritorno contro la Bulgaria in programma il prossimo 2 settembre. Nel mezzo l'Europeo. Nel mezzo una storia tutta da scrivere e Manuel Locatelli ha tutte le carte in regola per recitarne una parte importante.