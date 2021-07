Italia-Inghilterra, le pagelle: Donnarumma MVP, Bonucci e Chiellini leggendari

Donnarumma mette la firma sull'Europeo, Bonucci e Chiellini superlativi, Immobile la nota stonata. Bene Shaw e Pickford tra gli inglesi.

PAGELLE ITALIA

DONNARUMMA 10: Incolpevole sul goal di Shaw, leggendario nei calci di rigori: con due parate da fenomeno porta l'Italia sul tetto d'Europa. Il miglior portiere del mondo, l'MVP del torneo, formalmente svincolato: follia di un 2021 che resterà nella storia.

DI LORENZO 5: Si fa sorprendere in occasione del goal di Shaw, probabilmente la serata più difficile di un Europeo di grande livello da parte del terzino del Napoli.

BONUCCI 9: Prestazione favolosa del centrale della Juventus, che difende con grinta e concentrazione, imposta con la solita qualità e trova anche il goal. Superlativo.

CHIELLINI 8: Partita epica del capitano azzurro, di cuore, grinta e personalità. Corona una carriera da gigante con una prestazione indimenticabile.

EMERSON 6: Impossibile per lui reggere il confronto con lo straripante Spinazzola visto in questo Europeo, non impeccabile in fase difensiva. (118' FLORENZI sv)

BARELLA 5: In sofferenza contro la Spagna, assolutamente fuori partita in questa finale. Soffre la fisicità dei mediani inglesi, cambio obbligato per Mancini (54' CRISTANTE 6,5: Primo cambio di Mancini, non tira mai indietro la gamba duellando coi mediani inglesi)

JORGINHO 6: Stringe i denti dopo un colpo subìto nel primo tempo, cresce alla distanza dando ordine al centrocampo. Il rigore fallito non fa male perchè ci pensa San Gigio a cancellare ogni dolore.

VERRATTI 7: Soffre la partenza sprint degli inglesi ma poi sale in cattedra e sfodera una prestazione di grande sacrificio e personalità. (95' LOCATELLI 6: Si batte con generosità, facendo densità in mezzo al campo)

CHIESA 7: Nel momento di maggiore difficoltà è lui a suonare la carica e a rischiare la giocata. Coi suoi strappi tiene in apprensione la difesa inglese. (86' BERNARDESCHI 7: La sua freddezza dal dischetto merita un elogio, due rigori contro Spagna e Inghilterra calciati con encomiabile sicurezza).

IMMOBILE 4,5: Due goal contro Turchia e Svizzera, poi il nulla o quasi. Annullato dalla coppia Stones-Maguire, chiude l'Europeo con una prestazione assolutamente da dimenticare. (55' BERARDI 6: Si muove tantissimo su tutto il fronte dell'attacco, cercando di sparigliare le carte).

INSIGNE 6: Quando si accende fa scattare gli allarmi nella difesa inglese, non trova il guizzo giusto per essere decisivo. (91' BELOTTI 6: Non molla un centimetro, lotta su tutti i palloni dando un riferimento prezioso davanti alla squadra)

PAGELLE INGHILTERRA

PICKFORD 7: Si supera con due parate sensazionali, su Chiesa prima e su Chiellini poi, non può nulla sulla ribattuta sotto misura di Bonucci.

WALKER 5,5: Non la miglior serata del suo Europeo, schierato da terzo centrale resta bloccato, preoccupandosi di contenere Insigne. (120' SANCHO 5: Entra solo per calciare dal dischetto ma si fa ipnotizzare da Donnarumma)

STONES 6,5: La coppia con Maguire è affiata ed estremamente efficace, annulla Immobile, tenendo botta anche su Belotti.

MAGUIRE 6,5: Guida il reparto con personalità, fa valere la sua fisicità su Immobile, chiudendo ogni spazio all'attaccante della Lazio.

TRIPPIER 6,5: Schierato un po' a sorpresa da Southgate, mette in mostra la sua dote migliore, il cross, in occasione del goal di Shaw. (71' SAKA 5,5: Altro passo e altra attitudine rispetto a Trippier, non riesce però ad incidere)

RICE 7: Partita sontuosa del centrocampista del West Ham, autore di un Europeo di altissimo profilo. Domina in mediana con la sua fisicità e con letture di grande intelligenza tattica. (74' HENDERSON 6: Southgate punta sulla sua esperienza nel momento più delicato, per poi richiamarlo in panchina per far spazio a Rashford per i rigori; 120' RASHFORD 5: Specialista dal dischetto, spiazza Donnarumma ma angola troppo il tiro, finendo dalla parte sbagliata della storia).

PHILLIPS 7: Uomo ovunque dell'Inghilterra, il suo lavoro a fari spenti è fondamentale per gli equilibri della squadra di Southgate.

SHAW 7: Il più positivo degli inglesi al di là del goal realizzato, spinge con qualità e difende con grande concentrazione. Miglior terzino dell'Europeo al pari di Spinazzola.

MOUNT 5,5: Nel primo tempo ha l'argento vivo addosso ma poi si spegne col passare dei minuti. (99' GREALISH 6,5: Tenta di accendere la luce nei supplementari con la sua fantasia, meritava forse un minutaggio maggiore).

STERLING 5,5: Non la serata più scintillante del suo Europeo, tenta qualche accelerazione delle sue ma si ritrova spesso raddoppiato.

KANE 6: Con i suoi movimenti ad uscire dalla linea mette in difficoltà l'Italia, decisivo in avvio di gara ma poi viene annullato dalla super coppia Bonucci-Chiellini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 10; Di Lorenzo 5, Bonucci 9, Chiellini 8, Emerson 6 (118' Florenzi sv); Barella 5 (55' Cristante 6,5), Jorginho 6, Verratti 7 (95' Locatelli 6); Chiesa 7 (85' Bernardeschi 7), Immobile 4,5 (55' Berardi 6), Insigne 6 (91' Belotti 6). Ct: Mancini 8

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford 7; Walker 5,5 (120' Sancho 5), Maguire 6,5, Stones 6,5; Trippier 6,5 (71' Saka 6), Phillips 7, Rice 7 (74' Henderson 6, 120' Rashford 5), Shaw 7; Mount 5,5 (99' Grealish 6,5), Kane 6, Sterling 5,5. Ct: Southgate 6,5