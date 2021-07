Un problema alla caviglia ferma Chiesa: alza bandiera bianca, sostituito all'85'

Mancini costretto al cambio all'85': dopo una grande gara si fa male Federico Chiesa, entra Federico Bernardeschi.

Roberto Mancini costretto al cambio all'85': dopo un contrasto con Kyle Walker, dopo essere andato via a diversi giocartori in ottima ripartenza, si fa male Federico Chiesa, uno dei migliori dell'Italia nel match di Wembley.

L'attaccante azzurro nel corso del secondo tempo era andato vicinissimo al goal, mettendo in sera difficoltà i difensori dell'Inghilterra e costringendo Pickfors agli straordinari. In generale un'altra grande prova per lui.

Dolorante dall'80', aveva provato a rientrare in campo e continuare la gara, salvo poi uscire cinque minuti dopo.

Al suo posto, Roberto Mancini ha inserito Federico Bernardeschi, proseguendo con la linea tattica decisa dopo l'uscita di Ciro Immobile e che prevede un attacco più dinamico.

All'inizio dei supplementari out anche Lorenzo Insigne e Marco Verratti: il primo appena rientrato in campo avrebbe accusato un problema al ginocchio. Al suo posto Andrea Belotti. Il secondo, dopo 6', ha lasciato il terreno di gioco con le mani al volto. Al suo posto Manuel Locatelli.