Italia-Giappone Under 21 1-1: magia di Colombo, pari per gli azzurrini

Avanti nel primo tempo grazie a Colombo, gli Azzurrini si fanno riprendere nella ripresa. Scalvini out per infortunio.

Pareggio con un goal per parte tra le Under 21 di Italia e Giappone. A Castel di Sangro va in scena un amichevole internazionale di buon livello, utile al ct Nicolato per capire a che punto è il processo di crescita dei suoi ragazzi.

Il primo tempo, giocato a ritmi piuttosto bassi, si chiude con gli azzurrini avanti con un goal pazzesco di sinistro al volo siglato da Lorenzo Colombo a sette minuti dall'intervallo.

In apertura di ripresa il raddoppio azzurro con Sebastiano Esposito, la cui rete viene però annullata per via di una leggera posizione di fuorigioco.

Poco più avanti il goal del pari nipponico, messo a segno da Fujio, bravo a sfruttare un'indecisione della difesa italiana.

Debutto per Moro e Ruggeri, mentre le brutte notizie per il ct Nicolato arrivano da Giorgio Scalvini, uscito a partita in corso per via di un problema muscolare.

Si chiude un turno di nazionali non particolarmente soddisfacente per l'Italia Under 21, che oltre al pari contro il Giappone aveva rimediato anche un ko piuttosto netto contro i pari età dell'Inghilterra.

Poco male finché capita in amichevole. Ma si avvicinano gli impegni competitivi e la banda di Nicolato deve farsi trovare pronta.

IL TABELLINO

ITALIA-GIAPPONE 1-1

MARCATORI: 38' Colombo, 55' Fujio

ITALIA (3-5-2): Caprile; Pirola, Scalvini (63' Scalvini), Viti (90' Ruggeri); Bellanova (46' Cambiaso), Fagioli, Rovella (82' Ranocchia), Vignato (56' Bove), Udogie (46' Parisi); Colombo (83' Moro), Esposito (64' Cambiaghi). Ct: Nicolato.

GIAPPONE (3-4-3): Sasaki; Handa, Nishio, Kato; Suzuki, Honda, Fujita, Tanaka; Yamada, Saito, Hosoya. Ct: Oiwa.

Arbitro: Sanchez Martinez