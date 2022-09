Italia, i convocati per la Nations League: prima chiamata per Mazzocchi, Provedel e Vicario

In vista delle gare di Nations League con Inghilterra e Ungheria, Mancini convoca 29 giocatori: prima volta per Mazzocchi, Provedel e Vicario.

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei 29 giocatori che prenderanno parte alle gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, rispettivamente in programma venerdì 23 e lunedì 26 settembre.

Tra le novità in casa Italia, spiccano le convocazioni di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, oltre ai portieri di Lazio e Empoli: Ivan Provedel e Guglielmo Vicario.

Le prime novità riguardano il pacchetto portieri dove oltre a Donnarumma e Meret, rispondono alla prima chiamata in azzurro sia Provedel che Vicario.

In difesa la new entry è Mazzocchi, protagonista di un grande avvio di stagiona con la Salernitana. Il classe 1995 completa un reparto arretrato in cui figurano anche gli interisti Acerbi, Bastoni e Dimarco, oltre agli juventini Bonucci e Gatti. Con loro anche Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Luiz Felipe e Toloi.

A centrocampo chiamata per Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Pobega, Tonali e Verratti.

In attacco, oltre a Immobile, ci sono Cancellieri della Lazio, Grifo - in grande spolvero con la maglia del Friburgo - Gnonto e i napoletani Politano, Raspadori e Zerbin.

L'elenco completo dei 29 convocati per i due impegni di Nations League.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).