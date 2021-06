Moviola Italia-Austria: goal annullato ad Arnautovic col VAR

La moviola di Italia-Austria: Arnautovic segna al 64', ma l'ex interista è in leggerissimo fuorigioco al momento di battere Donnarumma di testa.

64' - Arnautovic gela l'Italia e porta in vantaggio l'Austria, segnando di testa da pochi passi dopo una sponda aerea di Alaba. La rete è inizialmente confermata, ma dopo un check VAR viene ravvisato un leggerissimo fuorigioco dell'ex giocatore dell'Inter: goal annullato.

75' - Pessina allarga il braccio in area franando a pochi passi dalla porta su Lainer: gli austriaci protestano in maniera veemente ma, dopo un altro check VAR, per fortuna dell'Italia l'azione viene nuovamente fermata per un offside.

