Un fortino anche per l'Italia: la Nazionale di Mancini è imbattuta all'Allianz Stadium

Con il Belgio si conferma la regola dell'Allianz Stadium: in 6 precedenti disputati nello stadio della Juve, l'Italia non è mai uscita sconfitta.

L'ItalJuve è un vecchio refrain che viene proposto ogniqualvolta nella lista dei convocati compaiono diversi calciatori bianconeri. L'Italia di Roberto Mancini si presenta più eterogena rispetto al passato, ma con i bianconeri condivide la pressoché imbattibilità all'Allianz Stadium.

Con la vittoria per 2-1 nella finale per il terzo e quarto posto in Nations League contro il Belgio, sale a sei la striscia di gare disputate all'interno dell'impianto bianconero e che hanno visto gli Azzurri uscire con un risultato positivo.

La prima gara giocata dall'Italia a Torino, in quello che una volta si chiamava Juventus Stadium, si è giocata il 10 settembre 2013 contro la Repubblica Ceca ed è stata vinta dai padroni di casa in rimonta per 2-1 con le reti di Giorgio Chiellini e Mario Balotelli. Vittoria che tra l'altro garantì alla nazionale di Prandelli di qualificarsi ai Mondiali del 2014.

In seguito sono arrivati tre pareggi tra 2015 e 2018, rispettivamente contro Inghilterra, Spagna e Olanda. Delle tre, l'unica sfida valevole non solo per le statistiche fu quella con la Spagna. Gli Azzurri guidati da Ventura affrontarono la Roja nel girone di qualificazione al Mondiale 2018.

Prima della finalina con il Belgio, l'ultima partita giocata dall'Italia all'Allianz Stadium è stata quella contro la Bosnia nel 2019, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Anche in quel caso la nazionale di casa andò sotto nel punteggio per poi rimontare e portare a casa i tre punti.