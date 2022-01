L'ironia di Bonucci, nella Top 11 del The Best FIFA: "Alla fine sono entrato"

E' stato, con ogni probabilità, uno degli episodi più discussi sui social nell'ultimo periodo: Leonardo Bonucci fermo, a bordocampo con la pettorina in attesa di entrare, quasi in contemporanea rispetto al goal di Sanchez che ha consegnato la Supercoppa all'Inter contro la Juventus.

Una di quelle scene che poi, in epoca social, diventano "meme" pronti a essere diffusi e condivisi per giorni e giorni, senza sosta, in più salse.

Il difensore bianconero, archiviata la gara di Supercoppa Italiana, è tornato sull'episodio in occasione della premiazione dei The Best FIFA 2021: lui, insieme a Gianluigi Donnarumma e Jorginho, è stato inserito nella Top 11 dello scorso anno solare per le sue prestazioni con la Nazionale.

Sui social Bonucci si è armato di sana ironia e ha commentato in maniera semplice il riconoscimento.

"... Alla fine sono entrato".

Un riferimento alle tante risposte social per la mancata sostituzione contro l'Inter che gli avrebbe permesso, secondo i piani di Allegri, di entrare e di partecipare ai rigori, prima del goal finale di Sanchez, si intende. Un po' di ironia non fa mai male, insomma.