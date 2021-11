Irlanda del Nord-Italia, le pagelle: Jorginho e Insigne bloccati, Chiesa fa quel che può

IRLANDA DEL NORD-ITALIA, LE PAGELLE

ITALIA

DONNARUMMA 6 - La partita si gioca praticamente sempre nella metà campo dell'Irlanda del Nord: ma al 50' è provvidenziale sul mancino ravvicinato di Saville. Nel finale rischia uscendo ben oltre la sua area di rigore. Fa il suo.

DI LORENZO 6 - Nella prima frazione il migliore dei suoi, per spinta e costanza nelle due fasi: nel secondo tempo tiene bene sui pochi attacchi dell'Irlanda del Nord.

BONUCCI 5,5 - E' il capitano della squadra, ma non riesce mai a svegliare i suoi. Basta e avanza, nella drammatica notte di Belfast.

ACERBI 6 - L'Italia rischia poco difensivamente: per Acerbi prova regolare.

EMERSON 6 - Non una cattiva partita, nell'ottica di uno 0-0 privo della componente "qualificazione": spinge quando (80' SCAMACCA SV)

TONALI 5,5 - Viene ammonito dopo neanche cinque minuti: il cartellino giallo e le maglie chiuse dell'Irlanda del Nord ne pregiudicano la prestazione complettiva. (46' CRISTANTE 5,5 - Entra, ma non spicca né cambia le cose.)

JORGINHO 5 - Impacciato, forse troppo pensieroso per il rigore sbagliato: sbaglia passaggi semplici e si complica spesso la vita. E' un altro giocatore rispetto a quello visto agli Europei. (68' LOCATELLI 5,5 - Praticamente la stessa gara d Cristante, ma con qualche minuto di differenza.)

BARELLA 5,5 - E' colui che dovrebbe creare maggiori pericoli tra le linee, ma al di là di una conclusione da fuori e della solita voglia di lottare fatica come tutti, fino alla sostituzione. (64' BELOTTI 5,5 - Entra per dare centimetri e peso in avanti, ma può poco contro una difesa chiusa come quella dell'Irlanda del Nord)

BERARDI 6 - Mancini lo tiene in campo novanta minuti, lui lo ripaga con una prestazione solida. Ma da un attaccante, in una gara del genere, ci si aspetta qualcosina in più.

INSIGNE 5 - Ha sui suoi piedi la palla del possibile vantaggio, nel primo tempo: a tratti sembra ispirato, ma viene facilmente annullato dai difensori dell'Irlanda del Nord. Manca, insomma, un'altra occasione per la definitiva consacrazione. (68' BERNARDESCHI 5,5 - Entra in un momento particolare e complesso della partita: tocca pochi palloni, nulla più.)

L'articolo prosegue qui sotto

CHIESA 6,5 - Si dimena, avanti e indietro, a destra e a sinistra: è il più pericoloso nel secondo tempo con un mancino a giro. Si intesta anche azioni personali perdute nel nulla e non raccolte dai compagni. Rimane l'icona di questa Nazionale.

IRLANDA DEL NORD

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell 6; Cathcart 6,5, Flanagan 6,5, J. Evans 7, Lewls 6,5; Davis 6; Dallas 6, McCann 6, Saville 6,5 (72' C. Evans 6), Whyte 6 (72' Washington 6,5); Magennis 6.