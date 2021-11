Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne falso nueve

La qualificazione dell'Italia di Roberto Mancini ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar passa da Belfast: gli Azzurri, dopo il pari dell'Olimpico contro la Svizzera, alla ricerca di tre punti fondamentali per staccare il pass per il prossimo torneo internazionale.

La Nazionale se la vedrà con l'Irlanda del Nord, formazione attualmente terza nel Gruppo C di qualificazione e reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Lituania.

Baraclough sceglie un 4-1-4-1 con Peacock-Farrell tra i pali, Cathcart, Flanagan, Evans e Lewls in difesa. Davis farà schermo dietro a Dallas, McCann, Saville e Whyte che agiranno alle spalle di Magennis.

Mancini conferma il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson in difesa. In mediana spazio a Tonali dal primo minuto con Jorginho e Barella. Nel tridente offensivo Insigne falso nueve con Berardi e Chiesa ali.

FORMAZIONI UFFICIALI IRLANDA DEL NORD-ITALIA

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, Evans, Lewls; Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. CT. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa. CT. Mancini.