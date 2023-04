Irlanda del Nord, il Larne vince il campionato: primo titolo in 133 anni di storia

Il Larne vince il suo primo campionato dopo 133 anni di storia: tre anni fa giocava in seconda divisione, ora sogna l'inno della Champions.

Una prima volta semplicemente indimenticabile. Una prima volta a lungo desiderata, bramata e sognata, e che ora è la più entusiasmante delle realtà.

Il Larne FC ha vinto la Premiership dell'Irlanda del Nord, laureandosi campione nazionale per la prima volta in 133 anni di storia.

Un autentico trionfo suggellato dalla vittoria nell'ultimo turno di campionato sul campo del Crusaders. Un 2-0 targato Ryan e Bonis, valso la matematica certezza del titolo.

Alla squadra guidata da Tiernan Lynch sarebbe bastato anche un pareggio per aggiudicarsi il primo campionato nordirlandese della sua storia, ma il Larne non ha voluto fare sconti, strappando l'intera posta in palio.

Dopo aver dominato la regular season, il Larne ha consolidato il proprio dominio anche ai playoff, dove comunque si tiene conto del ruolino di marcia totalizzato nella fase precedente.

Il Larne è stato semplicemente perfetto e ha continuato a viaggiare ad un ritmo altissimo: 2-0 al Glentoran, 2-0 al Cliftonville e, appunto, 2-0 al Crusaders.

Un trittico di vittorie che hanno permesso al Larne di portarsi a +12 sul Linfield, il quale con tre partite ancora da disputare non potrà mai più raggiungere i freschi campioni d'Irlanda del Nord.

E pensare che soltanto tre anni fa, la squadra del proprietario Kennie Bruce vinceva al Championship, ossia il campionato di seconda divisione. Tre anni dopo, il suo club è il nuovo riferimento nazionale.

Il sogno nel cassetto del massimo dirigente nordirlandese è sempre stato quello di sentire l'inno della Champions League all'Inver Park Stadium. Nella prossima stagione, i suoi ragazzi giocheranno i preliminari della massima competizione europea. Un altro sogno da aggiungere alla lista.