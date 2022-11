La decisione del ct Queiroz: 25 convocati invece di 26, con quattro portieri

Anche in Coppa d'Africa, allenando l'Egitto, Queiroz aveva optato per 25 giocatori su 28, prima di cambiare idea all'ultimo momento.

Mondiali in Qatar al via. Ultime convocazioni annunciate dalle varie nazionali, con Ghana, Tunisia ed Ecuador che hanno svelato i propri rappresentanti per il torneo 2022 nelle ultime ore disponibili. Ogni squadra, rispetto all'edizione 2018, ha potuto chiamare 26 giocatori, 3 in più rispetto alle passate manifestazioni in virtù dell'allargamento a cinque cambi.

Nonostante possibilità, Carlos Queiroz, commissario tecnico dell'Iran, ha scelto di convocazione 25 giocatori e non 26. Tra i giocatori che parteciperanno al torneo ci sono Taremi del Porto, Azmoun del Bayer Leverkusen e Jahanbakhsh del Feyenoord.

Non solo Queiroz ha chiamato 25 giocatori e non 26, ma ha scelto di portare in Qatar ben quattro portieri, scegliendo solamente 21 giocatori di movimento. Non una novità per il tecnico portoghese, commissario tecnico dell'Egitto alla Coppa d'Africa 2022.

Finalista e secondo classificato dopo aver perso contro il Senegal, Queiroz aveva annunciato 25 giocatori - di cui quattro portieri - rispetto ai 28 possibili. Dopo l'iniziale convocazione, il ct aveva aggiunto in extremis altri tre giocatori, tenendo comunque quattro estremi difensori.

Inizialmente l'idea di Queiroz era quella di lavorare con 21 giocatori di movimento, con 4 portieri, per facilitare la prepazione della squadra. Il dietrofront con l'Egitto non è arrivato invece nel caso dell'Iran.

Nella scorsa Coppa d'Africa Queiroz aveva dovuto rinunciare al portiere El Shenawy, portando Gabaski ad essere protagonista in finale, senza però riuscire a portare la coppa all'Egitto.

Queiroz ha rinunciato a portare in Qatar giocatori di movimento come Milad Sarlak e Omid Noorafkan, mentre sono rimasti a casa per infortunio Omid Ebrahimi e Allahyar Sayyadmanesh.

I CONVOCATI DELL'IRAN

Portieri: Amir Abedzadeh (Ponferradina), Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan);

Difensori: Rouzbeh Cheshmi (Esteghal), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor), Hossein Kanaani (Al-Ahli), Shoja Khalilzadeh (Al-Ahli), Milad Mohammadi (AEK), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagabria), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Ramin Rezaeian (Sepahan);

Centrocampisti: Vahid Amiri (Persepolis), Saeid Ezzatollahi (Vejle), Saman Ghoddos (Brentford), Ali Gholizadeh (Charleroi), Haji Safi (AEK), Ali Karimi (Kayserispor), Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli);

Attaccanti: Karim Ansarifard (Omonia Nicosia), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Taremi (Porto), Mehdi Torabi (Persepolis).