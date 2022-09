Inzaghi presenta Udinese-Inter: "Serviranno corsa, aggressività e determinazione"

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia della gara della Dacia Arena: "L'approccio sarà determinante, l'Udinese segna spesso nei primi minuti".

Le vittorie contro Torino e Viktoria Plzen hanno ridato fiato alle ambizioni di un'Inter un po' in difficoltà. E ora la squadra di Simone Inzaghi non vuole fermarsi, come confermato dal tecnico nerazzurro a Inter TV alla vigilia della trasferta contro l'Udinese.

"Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice - ha detto Inzaghi, come riporta il sito ufficiale dell'Inter - ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene".

Inzaghi fin qui ha provato diverse soluzioni e diversi uomini:

"Giocando così tanto ho bisogno di tutti e per noi allenatori è un grandissimo segnale quando cambiando giocatori si riesce a mantenere una squadra compatta e determinata".

Di fronte all'Inter ci sarà un'Udinese reduce da quattro successi consecutivi:

"Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perché sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da Inter".

Come sta preparando la partita l'Inter?

"L'approccio sarà determinante perché l'Udinese è una squadra che segna nei primi minuti delle gare, quindi bisognerà approcciare la partita nel migliore dei modi".