Inzaghi svela: "Vigorito voleva Mandzukic al Benevento"

Il presidente del club campano ha sognato in grande lo scorso dicembre: oltre a Ibrahimovic sognava anche l'ex attaccante della Juventus.

E' approdato all'Al-Duhail da qualche settimana, Mario Mandzukic. L'attaccante croato ha fatto la storia recente della segnando, fornendo assist, giocando da prima punta e da esterno. Ma alla fine l'età avanzata e le conferme in avanti l'hanno spinto lontano. E dire che anche in Serie B, a , c'è chi pensava a lui.

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento che sembrava lontano dalla solamente per quanto riguarda la matematica, vista la siderale distanza tra la sua squadra e il terzo posto, ha svelato come Vigorito, numero uno del club campano, abbia pensato a Mandzukic.

A Sky Sport, l'ex campione del ha svelato:

"Vigorito voleva Ibrahimovic? Voleva anche Mandzukic...".

Se il sogno per Ibrahimovic di fine dicembre era noto, ovviamente letteralmente impossibile, è una novità quello riguardante Mandzukic. Anche in questo caso però l'ingaggio del giocatore e il desiderio di vincere trofei non hanno portato ad una vera trattativa.

Il Benevento non ha per le mani nè Ibrahimovic nè Mandzukic, ma può contare su una squadra da Serie A, con grandi nomi abituati alla massima serie, pronti a tornarci dalla prossima estate in giallorosso: da Sau a Maggio, passando per Hetemaj, Viola e Kragl, tutti pronti per promozione e nuova lotta a grandi livelli.