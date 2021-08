Inzaghi soddisfatto: "Inimmaginabile esordio migliore, manca un attaccante"

Vittoria all'esordio davanti ai tifosi e emozioni uniche: la gara tra Inter e Genoa Simone Inzaghi lo la scorderà mai. Un po' per la prestazione, un po' perché la vittoria all'esordio è sempre speciale.

L'allenatore nerazzurro, al termine della sfida, ha parlato del match di San Siro, tra campo e mercato, con un attacco da completare.

"Ero abbastanza sicuro della squadra, lo avevo detto ieri in conferenza, li vedo lavorare dall'8 luglio con tantissimo entusiasmo: abbiamo iniziato nel migliore dei modi davanti ai nostro tifosi. Un esordio migliore non potevo immaginarlo".

"Calhanoglu? Stiamo parlando di un grandissimo giocatore perché unisce alla qualità tanta quantità. Sarebbe riduttivo parlare solo di lui: è stato un giocatore voluto, la dirigenza era su di lui. Sul 4-0 in molti avrebbero meritato di entrare, ma volevo fare esordire Dumfries".

"E' stato bello, piacevole vedere giocare la squadra in un certo modo oggi. Mancavano Lautaro, Sanchez, il prossimo attaccante che arriverà... Ho visto lavorare Sensi tutti i giorni e in questo momento ho cercato di trovargli un posto perché si allena nel migliore dei modi. Ho la fortuna di avere un giocatore come lui".

"Dobbiamo continuare così, è solo l'inizio: venerdì avremo una partita difficilissima. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, spensierati. L'attaccante che arriverà? Sappiamo che dobbiamo completare il reparto: la partenza di Lukaku è stata inaspettata, ma da qualche giorno non ho voluto parlare di mercato perché volevo concentrarmi nella partita. Dall'attaccante però vorrei che ci facesse qualche goal importante".

"L'emozione più grande è stata quando siamo arrivati con il pullman, perché siamo dei profesisonisti e vedere i tifosi che ci acclamavano è stata l'emozione più grande".