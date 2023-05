Inzaghi si gode l'Inter al completo: "Ora posso fare rotazioni, fino a gennaio non potevo scegliere"

Simone Inzaghi ha commentato la preziosa e altrettanto pesante vittoria dell'Inter sul campo della Roma. Un 2-0 che consolida la candidatura dei nerazzurri alla zona Champions e che arriva proprio a quattro giorni dalla semifinale contro il Milan.

"Ci aspettavamo esattamente questa partita. Difficilissima, contro una squadra forte che in casa concede pochissimo. Siamo stati sempre in partita. Questi ragazzi sono da abbracciare uno ad uno per quello che fanno dal primo aprile. Stiamo facendo un grandissimo sforzo, vogliamo arrivare in fondo ovunque. Vogliamo giocarci semifinali, finali gustandocele tutte".