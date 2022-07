Inzaghi presenta la nuova stagione: "Partiamo dietro al Milan, Handanovic titolare"

Il tecnico nerazzurro vede i rossoneri come favoriti e fa chiarezza sul ruolo del portiere dopo l'arrivo di Onana: "Handanovic partirà titolare".

Inizia ufficialmente la nuova stagione dell'Inter: il club nerazzurro, vice-campione d'Italia, riprende la corsa al Tricolore, sfidando a distanza le concorrenti.

Intervenuto in conferenza stampa insieme all'amministratore delegato Giuseppe Marotta, Simone Inzaghi ha presentato così l'avvio del suo secondo anno a Milano.

"L'anno scorso nessuno faceva il nostro nome per i favoriti. Non mi piace nascondermi. Partiamo dietro il Milan ma vogliamo giocarcela insieme ad altre squadre".

Riguardo al dualismo tra Handanovic e Onana, almeno all'inizio le gerarchie saranno chiare.

"Handanovic partirà titolare, se l'è meritato per la stagione che ha fatto, che è stata ottima. Conosciamo il valore di Onana, è giovanissimo. E' il portiere del futuro dell'Inter, già quest'anno avrà occasioni. Ci puntiamo fortemente".

Il tecnico quindi commenta il ritorno di Lukaku, mentre su Dybala sposa la linea della società.

"Con Lukaku c'era fin da subito un grande rapporto. La mia società mi ha fatto capire che c'era la possibilità di riportarlo e credo sia un grandissimo colpo. Ma non dimentico gli altri attaccanti, siamo stati il migliore attacco. Dybala? Lo conosciamo tutti , è di grandissima qualità e l'ha dimostrato. Ma noi partiamo dal presupposto che abbiamo 6 attaccanti in rosa ora. Pinamonti ha grande futuro e c'è Sanchez. Non mi sembra corretto parlare di altri".

Nel complesso Inzaghi esprime soddisfazione per le mosse dell'Inter sul mercato anche se non esclude qualche possibile sacrificio in uscita.

"Abbiamo preso due giovani molto ma molto importanti come Asllani e Bellanova. E non dimenticherei Mkhitaryan, mi è sempre piaciuto e ci aiuterà a crescere. Skriniar? Arriverà il 10 in ritiro, oggi è dell'Inter. Il mercato lo conosciamo, sappiamo che oggi è una cosa, tra 15 giorni può essere un'altra".

La rosa inoltre sarà ulteriormente allargata con qualche innesto dalla Primavera.

"Avremo Valentin Carboni, sicuramente lo aggregheremo a noi. Poi vogliamo Casadei, ci puntiamo molto. E ha già esordito Zanotti. E spero di farne esordire altri".