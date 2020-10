Tuttosport - Inzaghi non è più intoccabile: la Lazio pensa ad Allegri

Quello della non è stato un inizio di stagione all’altezza delle aspettative. La compagine biancoceleste, dopo aver aperto il suo campionato con una vittoria sul campo del , nelle ultime tre uscite è riuscita a mettere in cascina appena un punto.

Dopo la pesante sconfitta interna contro l’ , sono arrivati il pareggio (sempre all’Olimpico) con l’ ed il 3-0 patito a Genova contro la . Dopo quattro turni di campionato, i punti totalizzati sono stati quindi appena quattro e ad impressionare c’è anche un altro dato: sono stati ben 8 i goal subiti a fronte dei 4 segnati.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Claudio Lotito starebbe ora valutando con molta attenzione la posizione di Simone Inzaghi. La panchina del tecnico non può più considerarsi salda ed anzi si starebbero già valutando dei profili per la sua sostituzione.

Tra essi spicca quello di Massimiliano Allegri, tecnico che, chiuso nel 2019 un ciclo straordinario alla guida della , è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire ed è corteggiato da un Lotito che, in caso di un cambio di rotta, pensa ad un qualcosa in grande stile.

Tra i motivi che potrebbero portare alla rottura tra la Lazio ed il suo allenatore, ci sarebbe anche l’intesa sul rinnovo che fatica ad arrivare.

Lo stesso Inzaghi intanto, dopo la sconfitta patita contro la Sampdoria, non ha nascosto la delusione per la prestazione della sua squadra.

“Sarebbe troppo facile trovare alibi, è stata una brutta sconfitta. Si piò perdere, ma non in questo modo. Oggi avrei cambiato tutti, me compreso”.