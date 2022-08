Inzaghi verso Inter-Spezia: "D'Ambrosio è recuperato"

L'allenatore dell'Inter ha presentato la sfida contro lo Spezia, in programma domani a San Siro: "Gara complicata contro una squadra in salute".

Prima stagionale per l'Inter a San Siro. Dopo il successo per 2-1 in extremis al 'Via del Mare' di Lecce, i nerazzurri ospitano al 'Meazza' lo Spezia di Gotti.

Alla vigilia dell'incontro, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in diretta sull'account ufficiale Instagram del club.

"D'Ambrosio è recuperato, non avremo Mkhitaryan. Dobbiamo avere tante soluzioni, sabato abbiamo finito con quattro punte in campo. Ho ottimi giocatori e sappiamo bene che a volte i cinque cambi possono essere determinanti".

Guai a sottovalutare lo Spezia, reduce dal successo di misura sull'Empoli all'esordio in campionato.

"Sarà una sfida complicata, lo Spezia ha vinto sia in campionato che in Coppa Italia ed è in salute. Gotti è un tecnico preparato, hanno dei giocatori da tenere sotto controllo".

Sarà la prima sfida casalinga della stagione dopo l'emozionante saluto al termine della scorsa e la delusione per non aver conquistato il 20° Scudetto.

"Sarà emozionante riabbracciare i nostri tifosi, c'è questo rapporto creatosi dalla scorsa stagione. Ci hanno seguito in giro per l'Italia e anche a Lecce sabato: domani a San Siro ci sarà una bellissima atmosfera".