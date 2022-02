Archiviato il Derby di Milano perso contro il Milan, l'Inter torna in campo a San Siro per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Il match secco decreterà chi tra i nerazzurri e i giallorossi accederanno alle semifinali della competizione: intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Simone Inzaghi ha parlato dello stato di forma della sua squadra, dopo il KO di sabato scorso.

"Incontriamo una squadra forte che può battere chiunque. Noi dovremo essere bravi ad avere la giusta voglia di rivalsa dopo un Derby perso immeritatamente, ma il calcio è fatto così, di episodi".

Per Inzaghi, fondamentale sarà lasciarsi alle spalle la sconfitta nel Derby, per guardare al futuro con la giusta mentalità.

"Anche la Roma avrà voglia di rivalsa perché viene da un pareggio immeritato contro il Genoa. Abbiamo subito una brutta sconfitta, ma dobbiamo essere razionali e bravi a sapere che ormai è successo e abbiamo perso".