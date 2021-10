Inzaghi polemico: "Due punti buttati, l'arbitro era lì, dice che è tutto a posto e viene richiamato"

L'Inter viene raggiunta nel finale dal rigore di Dybala a chiusura di un "Derby d'Italia" molto combattuto ed equilibrato, avviato al quarto d'ora dalla rete di Edin Dzeko.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha analizzato il match di San Siro contro la Juventus.

"Il rigore? Penso che era l'unico modo in cui potevamo prendere goal. C'è dispiacere perché abbiamo condotto la partita dall'inizio alla fine, sono 2 punti buttati via che non fanno piacere. L'arbitro è lì a 2 metri, vede, dice che è tutto a posto e poi viene richiamato. C'è dispiacere per i nostri tifosi che ci hanno accompagnato per 95 minuti e per la prestazione della squadra".

"Non siamo mai andati in affanno e abbiamo gestito bene. Dovevamo prestare più attenzione, ma l'arbitro era lì. Poi c'è stato il mio gesto di stizza, ma c'è dispiacere. Dumfries poteva stare più attento? Penso di sì perché eravamo in superiorità numerica vicino alla palla. Ma da allenatore a fine partita vedi che l'arbitro dice che è tutto ok, ti puoi arrabbiare. Probabilmente gli è stato riferito: stavo effettuando il cambio di Vecino, avevo la casacca in mano perché volevo fare il cambio. Ho sbagliato come ha sbagliato l'arbitro a due metri a far segno che era tutto regolare".

"Nel primo tempo abbiamo pressato a tutto campo e abbiamo faticato, sapevamo che la Juventus aveva la possibilità di mettere gente come Chiesa e Dybala, giocatori pericolosissimi e nel secondo tempo siamo stati più bassi, ma abbiamo concesso zero a una squadra molto forte".

"L'unica pecca di stasera è il risultato, che ci penalizza fortemente. Il cambio di Perisic? A fine primo tempo era sul lettino dei massaggi perché aveva un problemino, un flessore un po' indolenzito".