Inzaghi soddisfatto della sua Inter: "Con la Fiorentina reazione da squadra importante"

L'Inter riprende l'inseguimento al Napoli capolista e lo fa a San Siro contro l'Atalanta, sabato pomeriggio: una sfida, questa, che in passato ha regalato emozioni e spettacolo in campo.

Giusto il tempo di archiviare la vittoria in rimonta maturata all'Artemio Franchi contro la Fiorentina e i nerazzurri si proiettano all'incontro contro la formazione di Gasperini, prima di volare a Kiev e scontrare lo Shakhtar Donetsk in Champions League.

Intervenuto alla vigilia di Inter-Atalanta, Simone Inzaghi ha fatto il punto sulla sua squadra, discutendo delle possibili scelte.

Inzaghi in estate ha trovato una rosa, quella Campione d'Italia, forgiata in maniera importante da Antonio Conte: a questa, poi, l'allenatore nerazzurro sta trasmettendo i giusti concetti per sviluppare le proprie idee da una base solida.

"L'Atalanta si sa, è un'ottima squadra, non ti regala e non ti concede nulla. Noi dobbiamo essere bravi a fare altrettanto e la fame e la cattiveria e la determinazione in queste partite fanno la differenza. Stiamo cercando di preparare tante soluzioni: ho avuto la fortuna di trovare una squadra già ottimamente allenata e ho trovato grande disponibilità e in più cerchiamo di dare idee che possano aiutarci per far sì che la squadra sia in continua evoluzione".