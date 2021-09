Inzaghi si gode l'Inter: "In estate abbiamo perso Lukaku, Hakimi ed Eriksen, non ci siamo abbattuti"

L'Inter vince ancora e lo fa mettendo in mostra carattere e solidità mentale: contro la Fiorentina va sotto a causa della rete del primo tempo di Riccardo Sottil. Nella ripresa pareggia con Darmian, poi il vantaggio di Dzeko e il sigillo finale di Perisic.

Una prova che permette ai nerazzurri di balzare in vetta alla classifica, con una gara in più rispetto al Napoli di Luciano Spalletti che giocherà giovedì contro la Sampdoria.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha analizzato la sfida del Franchi.

Il goal di testa di Dzeko, ma anche una reazione che l'allenatore nerazzurro ha apprezzato.

"Abbiamo degli ottimi colpitori di testa, poi abbiamo giocatori come Brozovic, Dimarco e Calhanoglu che sanno calciare bene. E' stata una partita molto importante perché non è facile giocare su questo campo in questo momento, perché c'è entusiasmo. Andare sotto in un campo del genere non è semplice: abbiamo parlato all'intervallo con toni discreti e siamo entrati in campo come volevo".